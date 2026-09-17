Mit der bevorstehenden Abstimmung ⁠im Ständerat ist der parlamentarische Prozess noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich im Dezember nimmt sich die grosse Kammer (Nationalrat) ‌des Themas an und kann dabei auch zu einem anderen Entscheid gelangen als der Ständerat. Um ein Gesetz zu verabschieden, müssen sich beide Kammern auf einen Vorschlag einigen. Doch ‌selbst wenn sich das Parlament auf ein UBS-freundliches Gesetz verständigen sollte, kann ​der Konzern noch nicht völlig aufatmen. Die Leitung der Sozialdemokraten hat eigenen Angaben zufolge kürzlich entschieden, eine Volksabstimmung anzustrengen, falls der Gesetzesvorschlag sanfter ausfällt als die Vorlage der Regierung.