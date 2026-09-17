Im Streit um schärfere Kapitalvorschriften für die Grossbank UBS hat das Schweizer Parlament ‌einen ⁠ersten Entscheid gefällt. Die Kleine Kammer (Ständerat) sprach sich ⁠am Donnerstag dafür aus, sich des Themas überhaupt anzunehmen. Ständerat ‌Andrea Caroni zog seinen Vorschlag zurück, ‌die Frage in die ​Hände der Regierung zu legen. Der Entscheid ist ein Zwischenerfolg für die UBS. Die Regierung hat in der Sache eine harte Position eingenommen, die ‌das Institut strikt ablehnt.