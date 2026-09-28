Mit den Abkommen würden Schweizer Unternehmen erleichtert ihre Waren im Markt der EU verkaufen können, sagte Parmelin. Ein Freihandelsabkommen würde weniger weit gehen, denn es würde etwa bürokratische Hürden nicht abbauen. Das zeige auch der Fall des Vereinigten Königreichs, das derzeit neue Abkommen mit Brüssel aushandle, um einen Zugang zum Binnenmarkt zu erhalten.