Eine Zuwanderungsabgabe für EU-Arbeitskräfte fordert die zuständige Ständeratskommission im Rahmen der Umsetzung des EU-Vertragspakets. Die Zuwanderungsabgabe soll die von der EU und der Schweiz ausgehandelte Schutzklausel bei den Bilateralen III ergänzen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Der Entscheid für dieses Instrument fiel mit 7 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen.