Der Nationalrat ist in der Wintersession als Erster am Zug. Schickt er das Budget wie beantragt zurück an den Bundesrat, geht die Vorlage dennoch zunächst an den Ständerat zur Beratung. Heisst die kleine Kammer das Budget gut, sind ihre Beschlüsse Grundlage für eine zweite Beratungsrunde im Nationalrat.