In der Kommission sprachen sich zehn ‌Mitglieder für den milderen Alternativvorschlag aus, zwei dagegen. «Es ist kein Sieg für die UBS, das ist eine Lösung, die der Schweiz dient», erklärte Kommissionspräsident Erich Ettlin von der Partei «Die Mitte». Die Abgeordneten versuchten, einen Mittelweg zwischen dem Schutz der Steuerzahler bei ​einer möglichen zukünftigen Bankenkrise und der Wettbewerbsfähigkeit des Instituts zu finden. Der Kommissionsvorschlag führe dazu, dass ​die UBS nicht viel mehr Kernkapital vorhalten müsse als gemäss den ​geltenden Bestimmungen, erklärte Ettlin.