Starbucks habe in den vergangenen Monaten mit Beratern an einem Übernahmeangebot gearbeitet, berichtete die «Financial Times» am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Für Starbucks-Chef Brian Niccol wäre dies eine Rückkehr zu der Burrito-Kette, die er vor seinem Wechsel zu dem Kaffee-Riesen vor zwei Jahren geleitet hatte. Stellungnahmen der beiden Unternehmen lagen zunächst nicht vor.
Chipotle kommt auf eine Marktkapitalisierung von fast 39 Milliarden Dollar, Starbucks von etwa 107 Milliarden Dollar. Ende vergangenen Jahres verfügte Chipotle über fast 4000 Restaurants in den USA und etwa 100 internationale Chipotle-Gaststätten. Starbucks betreibt weltweit rund 40.000 Filialen, davon etwa 18.000 in Nordamerika.
An der Börse sorgte die Nachricht für einen Kurssprung der Aktien von Chipotle um rund sechs Prozent. Die Papiere von Starbucks gaben dagegen um etwa drei Prozent nach.
(Reuters)