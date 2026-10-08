Starbucks habe in den vergangenen ⁠Monaten mit Beratern an einem Übernahmeangebot gearbeitet, berichtete die «Financial Times» ‌am Donnerstag unter Berufung ‌auf Insider. Für Starbucks-Chef ​Brian Niccol wäre dies eine Rückkehr zu der Burrito-Kette, die er vor seinem Wechsel zu dem Kaffee-Riesen vor zwei Jahren geleitet hatte. ‌Stellungnahmen der beiden Unternehmen lagen zunächst nicht vor.