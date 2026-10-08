Starbucks habe in den vergangenen ⁠Monaten mit Beratern an einem Übernahmeangebot gearbeitet, berichtete die «Financial Times» ‌am Donnerstag unter Berufung ‌auf Insider. Für Starbucks-Chef ​Brian Niccol wäre dies eine Rückkehr zu der Burrito-Kette, die er vor seinem Wechsel zu dem Kaffee-Riesen vor zwei Jahren geleitet hatte. ‌Stellungnahmen der beiden Unternehmen lagen zunächst nicht vor.

Chipotle kommt auf eine Marktkapitalisierung von fast ​39 Milliarden Dollar, Starbucks von etwa 107 ​Milliarden Dollar. Ende vergangenen ​Jahres verfügte Chipotle über fast 4000 Restaurants in den ‌USA und etwa 100 internationale Chipotle-Gaststätten. Starbucks betreibt weltweit rund 40.000 Filialen, davon etwa 18.000 ​in ​Nordamerika.

An der Börse ⁠sorgte die Nachricht für ​einen Kurssprung der Aktien ⁠von Chipotle um rund sechs Prozent. ‌Die Papiere von Starbucks gaben dagegen um etwa drei Prozent nach.

(Reuters)