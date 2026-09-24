Starbucks schliesst im Zuge seines Sanierungskurses 250 unrentable Filialen in Nordamerika und schraubt seine Expansionsziele zurück. Die Massnahme betrifft etwa ein ‌Prozent ⁠der rund 18.000 Standorte in Nordamerika und soll grösstenteils bis zum Ende ⁠des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen sein, teilte der US-Kaffeekonzern am Donnerstag mit. Das Unternehmen erwartet dadurch ‌Restrukturierungskosten von rund 300 Millionen Dollar. Zudem rechnet ‌Starbucks im Geschäftsjahr 2026 weltweit mit ​rund 440 Neueröffnungen von eigenen und lizenzierten Filialen. Zuvor hatte das Ziel bei 600 bis 650 Eröffnungen gelegen.