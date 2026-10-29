Das ⁠Unternehmen aus Seattle teilte am Donnerstag mit, es ‌rechne für das Gesamtjahr ‌mit einem ​bereinigten Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,25 Dollar. Von LSEG befragte Analysten hatten lediglich 3,14 Dollar erwartet. Die Prognose signalisiert, ‌dass die Kostensenkungen und operativen Änderungen im Rahmen des zweijährigen Sanierungsplans greifen.