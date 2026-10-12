Die Kaffee-Kette Starbucks hat Übernahmeplänen für die Schnellrestaurants von Chipotle Mexican ‌Grill ⁠eine Absage erteilt: «Wir wollen Klarheit schaffen: Wir ⁠kaufen Chipotle nicht», sagte ein Starbucks-Sprecher am Montag. Er ‌reagierte damit auf einen Bericht ‌der «Financial Times» von ​vergangener Woche, wonach Starbucks seit Monaten mit Beratern an Plänen für eine Übernahme der für ihre «Burrito»-Teigfladen bekannten Kette arbeite.