Die Kaffee-Kette Starbucks hat Übernahmeplänen für die Schnellrestaurants von Chipotle Mexican ‌Grill ⁠eine Absage erteilt: «Wir wollen Klarheit schaffen: Wir ⁠kaufen Chipotle nicht», sagte ein Starbucks-Sprecher am Montag. Er ‌reagierte damit auf einen Bericht ‌der «Financial Times» von ​vergangener Woche, wonach Starbucks seit Monaten mit Beratern an Plänen für eine Übernahme der für ihre «Burrito»-Teigfladen bekannten Kette arbeite.

Zunächst hatte Starbucks sich ‌dazu nicht geäussert. Es wäre die grösste Gastronomie-Fusion der Wirtschaftsgeschichte geworden. Zusammen kämen Starbucks und ​Chipotle auf Umsätze von rund 50 Milliarden ​Dollar im Jahr. ​Ein Chipotle-Sprecher wollte sich nicht äussern.

Chipotle wird an der ‌New Yorker Börse mit rund 40 Milliarden Dollar bewertet. Im vorbörslichen Handel am Montag ​bröckelte ​die Aktie um zwei ⁠Prozent ab. Der «Financial Times»-Bericht ​hatte die Papiere um ⁠sieben Prozent steigen lassen, Starbucks verloren dagegen ‌rund drei Prozent. Am Montag erholte sich die Kaffee-Aktie vorbörslich etwas.

(Reuters)