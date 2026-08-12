Angesichts der unklaren Entwicklung im Nahen Osten bleibe das Umfeld angespannt, betonte Vorstandschef ​Meyer. ​Gleichzeitig investiert K+S in den Ausbau seiner Kapazitäten. ⁠In Kanada wird das Kali-Werk Bethune erweitert, in Deutschland ​fliesst Geld in das 600 Millionen ⁠Euro teure Projekt «Werra 2060». Dort soll die Produktion bis Sommer 2028 auf eine trockene ‌Aufbereitung umgestellt werden, um so die Menge an umweltschädlichem Salzabwasser zu reduzieren. Zudem will K+S mit der im Juni vereinbarten Übernahme des Qemetica-Salzgeschäfts für 350 Millionen Euro in ‌Mittel- und Osteuropa wachsen. «Wir nutzen mit dem geplanten Zukauf eine seltene ​Chance», erklärte Meyer. «Wir werden unabhängiger von schwankenden Kalipreisen.» Mittelfristig werde der Konzern die derzeit noch hohen Investitionen jedoch wieder reduzieren, kündigte er an.