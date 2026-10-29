Treibende Kraft sei erneut ​das Krebsmittel Keytruda gewesen, dessen Umsatz um sechs Prozent auf ‌8,6 Milliarden Dollar kletterte und damit die Erwartungen übertraf. Auch der HPV-Impfstoff Gardasil habe sich mit einem Umsatz ​von ​knapp zwei Milliarden Dollar ⁠besser verkauft als erwartet. Merck ​steht unter Druck, sein ⁠Portfolio zu diversifizieren, da der wichtige Patentschutz für ‌Keytruda ab 2028 ausläuft. Der Konzern hat daher Milliarden in Zukäufe und Lizenzvereinbarungen investiert, um ‌die erwarteten Umsatzeinbussen durch Konkurrenzprodukte auszugleichen.