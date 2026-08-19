Die Aktie des New Yorker Unternehmens legte am ‌Mittwoch ⁠im vorbörslichen Handel an der Wall Street um fast acht ⁠Prozent zu. Für das Geschäftsjahr 2027 rechne der Eigentümer von Marken wie Clinique ‌und M.A.C mit einem bereinigten Gewinn je Aktie ‌zwischen 3,10 und 3,35 Dollar ​und liegt damit über den Markterwartungen, wie der vor rund 120 Jahren gegründete Konzern mitteilte. Zudem übertraf der Umsatz im abgelaufenen vierten Quartal mit 3,63 Milliarden Dollar die Erwartungen von 3,54 Milliarden Dollar.