Die Aktie von Richemont hatte zuletzt einen guten Lauf. Um mehr als 5 Prozent ging es im Vorfeld der Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das Weihnachtsquartal nach oben.

Und das nicht ohne Grund, wie sich am heutigen Mittwochmorgen zeigt. Mit 4,19 Milliarden Euro liegt der Umsatz zwar nur geringfügig über jenem vom Vorjahr. Dennoch übertrifft der Luxusgüterhersteller damit die bei 4,05 Milliarden Euro liegenden Markterwartungen klar. Der eigentliche Lichtblick ist aber das organische Wachstum von 5 Prozent. Hier hatten die Analysten durchschnittlich mit einem leichten Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet.

Wie aus Expertenkreisen verlautet, habe China dem Unternehmen das Weihnachtsquartal gerettet. Der Absatz dort stieg nämlich um satte 80 Prozent, wobei insbesondere der als margenstark geltende Schmuck reissenden Absatz fand.

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär setzt die Richemont-Aktie denn auch zu einem weiteren Sprung an. Zur Stunde gewinnt sie 3,3 Prozent auf einen Mittelkurs von 86,30 Franken.

Vontobel zufolge blickt Richemont auf das stärkste Weihnachtsquartal in der Firmengeschichte zurück. Die Zürcher Bank hebt einerseits das starke Wachstum in China, andererseits aber auch das überraschend gut laufende Schmuckgeschäft hervor. Vontobel fühlt sich in der Kaufempfehlung für die Aktie bestärkt. Sie nimmt das 86 Franken lautende Kursziel in positive Revision.

Aktie mit reichlich Vorschusslorbeeren bedacht

Treibende Kraft hinter den Kursavancen der letzten Tage waren gleich mehrere Kaufempfehlungen. Alleine seit vergangenem Mittwoch raten nicht weniger als vier Banken zum Einstieg, darunter die UBS (cash berichtete). Die grösste Schweizer Bank traut der Richemont-Aktie über die kommenden 12 Monate einen Anstieg auf 94,50 (zuvor 73,60 Franken zu. Die Deutsche Bank rechnet gar mit Kursen von bis zu 100 (zuvor 81) Franken, die britische HSBC und die französische BNP Paribas gehen immerhin noch von Kursen von 94 bis 97 Franken aus.

So unterschiedlich die Beweggründe für diese vier Kaufempfehlungen auch sein mögen, so einig sind sich die genannten Banken in einem Punkt: Dank der starken Marktstellung der Schmuck-Tochter Cartier hat Richemont vielen anderen diversifizierten Luxusgüterkonzernen etwas voraus.

Es überrascht deshalb nicht, bereitete das Schmuckgeschäft dem Mutterhaus Richemont auch im Weihnachtsquartal wieder viel Freude. Im Jahresvergleich resultiert in dieser Produktkategorie beim Umsatz gar ein organisches Plus von 14 Prozent.