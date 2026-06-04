Insgesamt bleibt das Umfeld damit gemischt: Das Management von John Deere selbst sieht 2026 weiterhin als möglichen Tiefpunkt des Agrarzyklus – auch wenn die Erholung unsicher bleibt. Es wird erwartet, dass die nordamerikanische Grosslandwirtschaft um 15 bis 20 Prozent zurückgehen wird.

Seit Jahren stehen viele Ackerbauern unter Kostendruck, da gestiegene Inputkosten für Energie, Dünger und Treibstoff nicht durch höhere Verkaufspreise kompensiert werden können. Entsprechend verhalten sich die Investitionen in Landmaschinen wie Traktoren und Mähdrescher.

JP Morgan lobt jedoch in einer Analyse vom Mai, dass sich Deere zunehmend vom klassischen Maschinenhersteller zu einem integrierten Systemanbieter für den Strassenbau entwickelt – mit End-to-End-Lösungen von der Fräse über den Einbau bis hin zur digitalen Steuerung. Dies erhöht die Wertschöpfung pro Projekt deutlich und gilt als wichtiger Treiber für künftiges Margen- und Wachstumspotenzial.

Gleichzeitig sorgt der KI-getriebene Investitionsboom im Infrastruktur- und Rechenzentrumsbereich für zusätzlichen Rückenwind im Bau- und Forstsegment. Barclays wertet John Deere als qualitativ hochwertigen Marktführer mit der Fähigkeit, in unterschiedlichen Marktzyklen stabile Ergebnisse zu erzielen und Fortschritte in Richtung einer langfristigen EBIT-Marge von 20 Prozent zu machen, während Marktanteile weiter ausgebaut werden dürften.