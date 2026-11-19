Der US-Einzelhandelsriese Walmart hebt ein weiteres Mal seine Ziele für das Jahr an. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Nettoumsatz nun um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Noch im Sommer hatte der neue Konzernchef John Furner das Ziel auf 4 bis 5 Prozent erhöht. Der bereinigte Gewinn soll nun um 8 bis 8,6 Prozent steigen, statt wie zuvor geplant um 7 bis 8 Prozent. «Wir haben starke Resultate erzielt, unser Kerngeschäft ist gewachsen und wir haben Marktanteile hinzugewonnen», liess sich Furner in der Quartalsmitteilung zitieren. Der Manager hatte im Februar den Job an der Spitze des Unternehmens angetreten. Vorbörslich lag die Aktie dennoch mit über einem Prozent im Minus.