Das Institut profitiert davon, dass die US-Notenbank Fed eine regulatorische Obergrenze für die Bilanzsumme aufgehoben hat. Dadurch hat Wells ‌Fargo mehr Spielraum, um Kredite zu vergeben. Vor allem bei Kreditkarten und Autokrediten verzeichnete die Bank Zuwächse infolge einer ​hohen Ausgabenbereitschaft der Verbraucher.