Vor wenigen Wochen informierte die UBS darüber, dass sie die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in zwei Tranchen auszahlen wolle. Ausserdem rechne man für das erste Quartal mit einem Reingewinn in Höhe von rund 1,5 Milliarden Dollar, so liess die Grossbank in der Medienmitteilung beiläufig durchblicken.

Seit dem frühen Dienstagmorgen steht nun fest: Mit knapp 1,6 Milliarden Dollar fällt der Quartalsgewinn sogar noch besser aus. Und das, obwohl die Kreditrückstellungen mit 268 Millionen Dollar weit über den erwarteten 120 Millionen Dollar liegen.

Analysten waren ursprünglich von einem Reingewinn in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar ausgegangen. Die Schätzungen reichten dabei von 800 Millionen Dollar bis 1,4 Milliarden Dollar.

Anders als in der Vergangenheit überzeugt auch die Ergebnisqualität. Sowohl das globale Wealth Management als auch die Bereiche Asset Management und Investment Banking übertreffen die jeweiligen Analystenschätzungen. Die Netto-Marge im Globalen Wealth Management steigt im Jahresvergleich von 15 auf 20 Basispunkte und übertrifft die bei 17 Basispunkten liegenden Erwartungen.

Erstes Quartal ist wichtigstes des ganzen Jahres

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär gewinnt die UBS-Aktie denn auch 1,4 Prozent auf einen Mittelkurs von 9,60 Franken.

Nicht nur für die UBS, auch für andere Grossbanken gilt das erste Quartal saisonal betrachtet als die wichtigste Zeit des ganzen Jahres. Bis zu 40 Prozent des Jahresgewinns werden in den ersten drei Monaten erzielt.

Nachdem sich die UBS-Aktie in den vergangenen Woche von den langjährigen Tiefstkursen bei etwas mehr als 7 Franken nach oben zu lösen vermochte, reichte fehlte ihr bisweilen die Kraft für eine Rückkehr in den zweistelligen Frankenbereich. Auf Basis des vorliegenden Zahlenkranzes schliessen Beobachter nun aber einen Vorstoss zurück auf über 10 Franken nicht länger aus.