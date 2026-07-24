Massgeblich zu diesem deutlichen Wachstum habe die anhaltend hohe Nachfrage nach Grossmaschinen in den beiden wichtigsten Marktsegmenten Aerospace und Transportation beigetragen. Aerospace profitierte dabei von den Investitionen in Verteidigungs- und zivile Luftfahrtanwendungen. StarragTornos zeigt sich zuversichtlich, dass die Nachfrage in diesen Sektoren auch über das Jahr 2026 hinaus robust bleiben wird.