Anlässlich der letzten Sitzung des Stiftungsrats wurde Claudio Cisullo als neues Mitglied von Swiss En­tre­pre­neurs Foun­da­ti­on gewählt, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Der IT-Unternehmer ist aktiver Investor und als Verwaltungsrat bei verschiedenen Firmen tätig, unter anderen bei Ringer, dem grössten Schweizer Medienhaus.

Claudio Cisullo verfügt über einen reichen unternehmerischen Erfahrungsschatz und ein umfassendes internationales Netzwerk. Nach einer technischen Ausbildung absolvierte Cisullo verschiedene betriebswirtschaftliche Weiterbildungen an der Universität St. Gallen und gründete mit 20 Jahren seine erste von über 26 Firmen.

Im Stiftungsrat von Swiss En­tre­pre­neurs Foun­da­ti­on sitzen neben namhaften Vertretern von UBS, Credit Suisse und Mobiliar auch FDP-Ständerat Ruedi Noser, Swisscom-Chef Urs Schaeppi und EPFL-Präsident Martin Vetterli.

Die von Privatwirtschaft und Politik getragene Swiss Entrepreneurs Foundation war im Dezember 2017 unter dem Patronat des damaligen Bundesrats Johann Schneider-Ammann ins Leben gerufen worden. Die Stiftung steht seit Anfang 2019 unter dem Patronat von Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Der Februar von der Stiftung lancierte Startup-Fonds hat in einer ersten Geldsammelphase 190 Millionen Franken zusammenbekommen. Damit begann der Fonds ab August in Schweizer Jungunternehmen und innovative KMU in der Wachstumsphase zu investieren.

Das Geld stammt vom Versicherer Mobiliar (76 Millionen Franken), von Pensionskassen und qualifizierten privaten Anlegern. Auch UBS und CS trugen Gelder bei.

(cash)