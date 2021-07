Die US-Bank sagt voraus, dass England sein erstes grosses Fussballturnier seit 55 Jahren gewinnen wird. Diese Erkenntnis erreichte die Bank jedoch erst, nachdem ihr ursprünglicher Favorit Belgien am Freitag ausgeschieden ist.

"Er kommt (wahrscheinlich) nach Hause", schreibt Christian Schnittker von Goldman Sachs in einer Notiz. Er bezieht sich damit auf die Zeile des Lieds Three Lions von der Band Lightning Seeds aus dem Jahr 1996, der – oft ironisch – von englischen Fans gesungen wird: "It's coming home, football's coming home." Gemeint ist, dass ein Fussball-Turnier endlich wieder von jenem Land gewonnen wird, in dem das moderne Fussballspiel entstanden ist.





Goldman fütterte sein Wahrscheinlichkeitsmodell mit Daten von etwa 6000 Partien seit 1980, um Faktoren wie die aktuelle Mannschaftsstärke mit den jüngsten Leistungen eines Teams, dem möglichen Vorteil von Heimspielen und der Frage, ob ein Land eine "Turniermannschaft" ist, zu kombinieren.

"Solche Prognosen bleiben selbst mithilfe der ausgefallensten statistischen Modelle höchst unsicher", schrieb Goldman in seinem im Mai veröffentlichten Originalbericht. "Genau das macht es natürlich so spannend, Fussball anzuschauen."

England kämpft am Mittwoch gegen Dänemark um einen Platz im Finale der Euro 2020, die aufgrund der Pandemie ein Jahr später ausgetragen wird. Italien trifft am Dienstag im anderen Halbfinale auf Spanien.

(Bloomberg/cash)