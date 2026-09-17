Nach Bekanntwerden der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed kam es generell zu Abgaben bei den US‑Finanzwerten. Der Bankensektor-ETF KBW verlor 2,9 Prozent. Aktien wie Bank of America oder Wells Fargo gaben um mehr als 3 Prozent nach, während es für Citigroup und Morgan Stanley ein Minus von knapp über 2 Prozent absetzte.