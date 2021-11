"Wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens, aber leider ist er notwendig", sagte Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nach einem Krisengipfel mit den Landeshauptleuten. Er verwies dabei einerseits auf die ansteckendere Delta-Variante und andererseits auf die nach seinen Worten "beschämend niedrige Impfquote".

Betroffen von dem Lockdown sind etwa rund zwei Millionen in Österreich lebende Menschen - rund ein Viertel der Bevölkerung. Ausgenommen seien neben den Geimpften, Kinder unter zwölf Jahren und Personen, die in den vergangenen 180 Tagen von einer Corona-Infektion wieder genesen sind.

Am Sonntag wurden laut Gesundheits- und Innenministerium österreichweit 11.552 Neuinfektionen gemeldet - knapp unter dem Rekordwert vom Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 815 pro 100.000 Einwohner. Besonders stark betroffen sind Salzburg und Oberösterreich, wo der Inzidenzwert bei jeweils rund 1300 liegt. Insgesamt befinden sich derzeit 2327 Personen aufgrund des Corona-Virus im Krankenhaus in Behandlung. Davon werden 433 auf Intensivstationen betreut. Das bedeutet, dass die Betten-Kapazität etwa zu einem Fünftel ausgelastet sind.

Angesichts der hohen Inzidenzwerte wurde Österreich von Deutschland - wie bereits im Vorjahr - wieder zum Hochrisikogebiet erklärt. Hotelbetreiber fürchten Einbussen im Wintertourismus, der für die Alpenrepublik volkswirtschaftlich eine hohe Bedeutung hat. Bereits im vergangenen Jahr fiel die Skisaison aufgrund des Lockdowns so gut wie aus.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Regierung einen fünfstufigen Fahrplan erstellt, der sich an der Auslastung der Intensivstationen orientiert. Demnach wäre ein Lockdown für Ungeimpfte erst bei einer Belegung von über 600 Intensivbetten, was 30 Prozent der Gesamtkapazität entspricht, vorgesehen gewesen. Angesichts der rasant gestiegenen Neuinfektionszahlen wurden der Schritt nun vorgezogen.

Gut 65 Prozent der Bevölkerung sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Österreich liegt damit im Schnitt der Europäischen Union. Viele westeuropäische Länder - darunter Deutschland - haben aber höhere Impfquoten. Seit vergangenen Montag gilt in Österreich die 2G-Pflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Restaurants, Cafes, Hotels, Freizeit- und Kultureinrichtungen erhalten. Die Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt seitdem an.

