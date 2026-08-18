Xiaomi bietet vor allem preisgünstige Smartphones an, bei denen die ‌Kosten für Speicherchips, deren Preise sich in den vergangenen zwölf Monaten vervielfacht haben, einen vergleichsweise hohen Anteil ausmachen. ​Weil das Unternehmen die gestiegenen Kosten ​an die Verbraucher weiterreichte, ​brach der Handy-Absatz im Berichtszeitraum um 26 Prozent auf 31,2 Millionen ‌Geräte ein. Gleichzeitig sank die Gewinnmarge um etwa ein Viertel auf 8,5 Prozent.