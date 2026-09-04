Dies zeigt, dass die Unsicherheit für die russische Bevölkerung wächst, die die direkten Folgen des Krieges von Präsident Wladimir Putin in der Ukraine, der nun im fünften Jahr andauert, zu spüren bekommt. Ukrainische Angriffe tief im russischen Hinterland haben zu Störungen beim Internetzugang, der Treibstoffversorgung, der Logistik und dem Einzelhandel geführt, wodurch Bargeld - wie schon in Krisenzeiten - zu einer praktischen Absicherung geworden ist.