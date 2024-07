Die Zahl der Hilfsanträge legte um 4000 auf 238 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit 235 000 Anträge gerechnet. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den Arbeitsmarkt. Die Zahl liegt aber weiter auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau. An diesem Freitag wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht.