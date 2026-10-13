Die Analyse zeigt über die Jahre und Monate hinweg einen stetigen Rückgang des Stellenangebots: So zählte Indeed im September letzten Jahres noch 14 Prozent mehr Jobausschreibungen als aktuell. Im Herbst 2024 waren es sogar noch 27 Prozent mehr und 2023 sage und schreibe 72 Prozent. Zurückgegangen ist dabei die Personalnachfrage bei allen Banken, besonders ins Gewicht fällt aber der arg eingebrochene Bedarf an neuen Angestellten bei der Grossbank UBS und der von ihr geschluckten Credit Suisse.