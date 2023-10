Mit einem solchen Mindestsatz würden sich die Steuereinnahmen fast verdreifachen, hiess es in einer am Montag erschienenen Analyse des EU Tax Observatory. Das Forschungszentrum zu internationaler Besteuerung mit Sitz in Paris empfahl darin ebenso, Schlupflöcher in den aktuellen Regelungen zu schliessen, da sie die erwarteten Einnahmen halbierten und das Instrument drastisch schwächten. Internationale Verhandlungen sollten dafür wieder aufgenommen werden.