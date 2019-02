Das erklärte das Gericht am Mittwoch. Die Strafe entspricht der von den französischen Staatsanwälten geforderten Summe.

Der Schweizer Grossbank und einigen früheren Mitarbeitern wird vorgeworfen, zwischen 2004 und 2012 Steuerflüchtlingen aus Frankreich geholfen zu haben, Geld in der Schweiz zu verstecken. Das Urteil ist eine erste wichtige Richtungsentscheidung in dem Rechtsfall. Experten gehen jedoch davon aus, dass die unterlegene Seite den Streit vor die nächste Instanz bringen will. Dieser könnte sich damit noch Jahre hinziehen.

Die UBS hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen und vor Gericht auf Freispruch plädiert. In einer früheren Stellungnahme hatte die Bank festgehalten, dass sie "klare und präzise Argumente" vorgebracht habe und der "Anklage die Grundlage für diesen Fall" fehle. Die Bank hat kurz nach dem Schuldspruch eine Erklärung für "so bald wie möglich gemäss den geltenden Offenlegungspflichten" angekündigt.

Die UBS-Aktie hat stark auf die ersten News zum Urteil reagiert und büsst bis 14.05 Uhr 2,4 Prozent ein (SMI +0,4%).

(Reuters/AWP)