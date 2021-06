Am Wochenende hatten sich die sieben führenden Industrienationen (G7) auf ein Grundgerüst für eine weltweite Steuerreform geeinigt. Kernstück ist dabei eine Mindeststeuer für Grosskonzerne in Höhe von mindestens 15 Prozent. Es folgt ein Überblick, welche europäischen Länder laut EU-Steuerbeobachtungsstelle am stärksten profitieren könnten:

Belgien: 10,5 Milliarden Euro

Irland: 7,2 Milliarden Euro

Deutschland: 5,7 Milliarden Euro

Frankreich: 4,3 Milliarden Euro

Luxemburg: 4,1 Milliarden Euro

Polen: 3,7 Milliarden Euro

Österreich: 3,0 Milliarden Euro

Italien: 2,7 Milliarden Euro

Finnland: 1,7 Milliarden Euro

Schweden: 1,5 Milliarden Euro

Niederlande: 0,9 Milliarden Euro

Für Deutschland werden 5,7 Milliarden Euro geschätzt. Allerdings gilt dies bei Steuerexperten als Untergrenze. Das geht aus Berechnungen der EU-Steuerbeobachtungsstelle, einem unabhängigen Analysehaus, hervor. Es könnten auch leicht zehn bis 20 Milliarden Euro werden.

(Reuters)