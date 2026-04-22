Dabei befreit der Bundesrat die grösste Bank des Landes von einem Teil der geplanten neuen Kapitalpuffer, verlangt aber eine 100-prozentige Kapitalunterlegung der Auslandstöchter. Letzteres ist besonders umstritten. Mit diesen Regeln soll ein weiterer Zusammenbruch wie die der Credit Suisse verhindert werden.
Nachfolgend Stimmen aus Wirtschaft und Politik:
Finanzmarktaufsicht Finma
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstützt die neuen Kapitalvorgaben der Regierung für Grossbanken. Die geplante vollständige Kapitalunterlegung ausländischer Töchter sei wichtig, um Risiken für die Steuerzahler zu minimieren, teilte die Behörde mit. Dies sei jedoch nur ein Baustein. Aus Sorge um die künftige Stabilität des Finanzplatzes dringt die Finma auf die Umsetzung aller vorgeschlagenen Reformen. Um künftig früher eingreifen zu können, fordert die Aufsicht deutlich stärkere gesetzliche Instrumente. Dazu zählen ein klares Verantwortlichkeitsregime, die Befugnis zur Verhängung von Bussgeldern sowie die Möglichkeit, offener über abgeschlossene Verfahren zu kommunizieren und frühzeitig eingreifen zu können. Nur mit diesen präventiven Mitteln seien die Lehren aus dem Zusammenbruch der Credit Suisse wirklich gezogen.
Schweizerische Bankiervereinigung
Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) übt scharfe Kritik an den neuen Eigenmittelvorgaben des Bundesrats für Grossbanken. Die geplante Kapitalunterlegung ausländischer Töchter schwäche den Standort, erschwere die Kreditversorgung und verteuere Finanzdienstleistungen für Unternehmen, teilte die SBVg mit. Positiv wertet die Branche hingegen, dass die Regierung bei der Bewertung spezieller Bilanzpositionen wie Software von extremen Forderungen abgerückt sei und die meisten nicht-systemrelevanten Banken von Verschärfungen ausnehme. Dennoch dringt der Verband nun auf Korrekturen im Parlament. Es brauche einen Kompromiss, der die Finanzstabilität stärke, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen», erklärte SBVg-Präsident Marcel Rohner.
Schweizerische Nationalbank (SNB)
Die Schweizerische Nationalbank unterstützt die vom Bundesrat beschlossenen schärferen Eigenmittelregeln für Banken. Die Massnahmen seien entscheidend, um die in der Krise der Credit Suisse zutage getretenen Schwachstellen zu beheben und das Finanzsystem zu stabilisieren, teilte die Notenbank mit. Besonders positiv bewertet die SNB die vollständige Unterlegung ausländischer Töchter mit hartem Kernkapital. Dies stelle sicher, dass Verluste im Ausland nicht auf das Stammhaus in der Schweiz durchschlagen, was im Krisenfall die Stabilisierung der Bank erleichtere. Zugleich dringt die SNB auf weitere Schritte: Die noch ausstehenden Beschlüsse der Regierung zur Liquidität seien unerlässlich, um die «Too-big-to-fail»-Regulierung zu stärken.
Sozialdemokratische Partei (SP)
Der zweitgrössten Partei des Landes reichen die vom Bundesrat beschlossenen schärferen Eigenmittelregeln für Grossbanken nicht aus. Zwar sei die geplante 100-prozentige Kapitalunterlegung ausländischer Töchter überfällig und richtig, teilte die Partei mit. Sie reiche aber nicht aus, um das Risiko der UBS für die Volkswirtschaft einzudämmen. Aus Sorge um den Wohlstand in der Schweiz dringt die SP auf deutlich strengere Massnahmen. Dazu zählen eine deutliche Erhöhung des harten Eigenkapitals, eine Stärkung der Finanzaufsicht Finma sowie eine finanzielle Abgeltung der faktischen Staatsgarantie. Die Partei kündigte an, im Parlament für Nachbesserungen zu kämpfen.
(Reuters)