Finanzmarktaufsicht Finma

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstützt die neuen Kapitalvorgaben der Regierung für Grossbanken. Die geplante vollständige Kapitalunterlegung ausländischer Töchter ‌sei wichtig, um Risiken für die Steuerzahler zu minimieren, teilte die Behörde mit. Dies sei ‌jedoch nur ein Baustein. Aus Sorge um die künftige ​Stabilität des Finanzplatzes dringt die Finma auf die Umsetzung aller vorgeschlagenen Reformen. Um künftig früher eingreifen zu können, fordert die Aufsicht deutlich stärkere gesetzliche Instrumente. Dazu zählen ein klares Verantwortlichkeitsregime, die Befugnis zur Verhängung von Bussgeldern sowie die Möglichkeit, offener über abgeschlossene Verfahren zu kommunizieren und frühzeitig eingreifen zu können. Nur mit diesen präventiven Mitteln seien die Lehren aus dem Zusammenbruch der ‌Credit Suisse wirklich gezogen.