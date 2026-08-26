Der ⁠Aussenhandel stützte bereits das Wachstum im ​zweiten Quartal, in dem das ⁠Bruttoinlandsprodukt mit 0,3 Prozent das dritte Mal in Folge zulegte. Das ‌gehe erneut «auf die gute Exportentwicklung zurück», sagte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand. Im Frühjahr wurden insgesamt 2,0 Prozent mehr Waren ‌und Dienstleistungen exportiert als in den ersten drei Monaten. ​Das ist vor allem auf die Warenausfuhren zurückzuführen, die um 2,6 Prozent anstiegen. Die Dienstleistungsexporte stagnierten dagegen auf dem Niveau des Vorquartals.