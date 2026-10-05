In anderen ‌Industriezweigen wie der Elektro- und der Chemieindustrie hat sich die Stimmung zuletzt merklich aufgehellt. Ein Grund für die Schwäche der Autobranche ist ​die wachsende ​Konkurrenz aus China, etwa bei ⁠Elektrofahrzeugen. Die chinesischen Autobauer drängen mit Macht ​auf den europäischen Markt, weil ⁠der eigene Markt schwächelt und es eine enorme Überproduktion gibt. ‌Der US-Markt ist ihnen aufgrund der Handelspolitik versperrt. Die deutsche Autoindustrie lehnt deshalb Importzölle nicht mehr generell ab. ‌Priorität müsse aber weiter die Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit ​und ein Dialog mit China als Handelspartner haben, erklärte die Chefin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, kürzlich.