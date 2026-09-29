Nachlassende Preiserwartungen

Nachgelassen hat die Dynamik, wenn es um die Preisentwicklung geht. Der Teil-Index dazu rutschte auf 60,7 Punkte ab, nachdem er im Vorjahr bei 89,0 Stellen ein Rekordhoch erreicht hatte. Nach wie vor würden aber rund 62 Prozent der Befragten in den kommenden zwölf Monaten leicht bis stark steigende Preise erwarten, hiess es.