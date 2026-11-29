Mitentscheidend für das Ja dürften laut dem Politologen Urs Bieri von gfs.bern auch die Stimmen der SVP gewesen sein. Deren Sympathisanten seien zwar oft für eine strikte Auslegung der Neutralität, hätten nun aber mehrheitlich für eine Flexibilisierung der Waffenexportregeln gestimmt. «Auch für sie ist die Neutralität offenbar nicht als sakrosankt zu verstehen.»