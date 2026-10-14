Im Vorjahreszeitraum hatte die Bank noch 8,3 Milliarden Dollar verdient. Der ​Gewinn je Aktie ging ​von 1,04 Dollar ​auf 91 Cent zurück. Das Institut stellte ‌1,2 Milliarden Dollar für Strafen von US-Behörden zurück. Die Aufseher ahnden ​damit weitreichende ​Versäumnisse der ⁠Bank beim Erkennen ​möglicher Geldwäsche und anderer ⁠illegaler Aktivitäten.