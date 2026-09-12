Dennoch werde derzeit zwischen den Vermittlern und dem Iran eine neue Formel zur Lösung der Pattsituation diskutiert, sagten die Insider. Ein möglicher Ausweg könnte nach Einschätzung des früheren US-Unterhändlers Dennis Ross ‌in einer Einigung über Schifffahrtsgebühren liegen. Der Iran könnte auf einen allgemeinen «Schiffszoll» verzichten, sich aber das Recht vorbehalten, ​Gebühren für Dienstleistungen wie Navigation oder Sicherheit zu erheben. Eine solche Regelung würde beiden Seiten erlauben, ihr Gesicht zu wahren. Dies könnte einen Kompromiss ermöglichen, bevor der Konflikt weiter eskaliere, sagte Ross. «Wenn man verkünden könnte, dass die Strasse von Hormus wieder geöffnet wird, glaube ich, dass Trump einem Abkommen ‌zustimmen würde.»