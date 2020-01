Die UBS blickt auf ein versöhnliches Schlussquartal 2019 zurück. Mit 928 Millionen Dollar liegt der konzernweite Vorsteuergewinn über den von Analysten erwarteten 781 Millionen Dollar. Dabei werden selbst die höchsten Schätzungen übertroffen. Dasselbe gilt für den Reingewinn.

Der Teufel steckt allerdings einmal mehr im Detail. Denn gerade im Global Wealth Management ist der Vorsteuergewinn gegenüber dem überraschend starken dritten Quartal um gut 14 Prozent rückläufig. Und als ob das nicht schon enttäuschend genug wäre, erleidet die grösste Schweizer Bank im erklärten Kerngeschäft einen Nettoabfluss von Kundengeldern in Höhe von fast 5 Milliarden Dollar.

Strategie-Update von Licht und Schatten geprägt

Eine nicht minder grosse Bedeutung als dem Zahlenkranz für das Schlussquartal wird dem Strategie-Update eingeräumt. Erwartungsgemäss passt die UBS ihr mittelfristiges Renditeziel nach unten an und erwartet am harten Eigenkapital (roCET1) gemessen neuerdings eine Rendite zwischen 12 und 15 Prozent.

Die Aussagen zur zukünftigen Kapitalrückführung bewegen sich hingegen in etwa im Rahmen der Erwartungen. Während die Grossbank die Dividende über die nächsten drei Jahre nur leicht steigern will, sollen die Aktionäre in den Genuss weiterer Aktienrückkäufe kommen. Zumindest von der Jahresdividende für 2019 hatten sich viele Analysten aber etwas mehr erhofft.

Während sich die konservativeren Mittelfristziele und die zukünftig geplante Kapitalrückführung an die Aktionäre in etwa im Rahmen der Erwartungen bewegen, bleiben radikale strategische Einschnitte aus.

War Merrill Lynch etwas voreilig?

In Kombination mit dem eher enttäuschenden Abschneiden im Global Wealth Management reagieren die Anleger eher unterkühlt auf die geballte Ladung an Neuigkeiten. Die UBS-Aktie wird im vorbörslichen Handel von Julius Bär mit einem satten Minus von 3,3 Prozent auf einen Mittelkurs von 12,40 Franken abgewatscht.

Das Nachsehen hat Merrill Lynch. Die US-Investmentbank setzte die Aktie am Tag vor der Quartalsergebnisveröffentlichung mit einem Kursziel von 16 Franken auf die viel beachtete "Europe 1 List". Dabei argumentierte man bei Merrill Lynch explizit mit möglichen Kursimpulsen im Zusammenhang mit dem Strategie-Update. Das zeigt: Nicht wenige hatten sich bei der grössten Schweizer Bank vermutlich radikalere strategische Einschnitte erhofft.