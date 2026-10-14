«Bitcoin sollte definitiv wieder in den sechsstelligen Bereich über 100'000 Dollar steigen», sagte der Chef des grössten Unternehmens-Investors in der Kryptowährung am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg Television. «Wir haben den Tiefststand knapp unter 60'000 Dollar erreicht und uns davon erholt. Nun bewegen wir uns Richtung 80'000 Dollar. Ich erwarte von hier aus weitere Kursgewinne.»