Mit Petra Rumpf stehe eine Industrieexpertin und engagierte Führungspersönlichkeit für die Wahl zur Präsidentin zur Verfügung, so Achermann weiter. "Ihre tiefen Branchenkenntnisse, ihr strategische Expertise und ihr tiefes Verständnis digitaler Transformationen bilden eine hervorragende Grundlage, um Straumann in die nächste Wachstumsphase zu bringen", so Achermann.