Seine Beteiligung hat er seither schrittweise reduziert. Ende 2005 hielt er noch 36,6 Prozent der Aktien. Einen besonders grossen Schritt machte er 2012, als er ein Aktienpaket von rund 10 Prozent des Kapitals an den Staatsfonds GIC aus Singapur verkaufte. Sein Anteil sank dadurch von rund 27 auf 17 Prozent.