Alle Regionen wachsen

Nach wie vor entwickeln sich die einzelnen Regionen sehr unterschiedlich: So legten die Umsätze in der wichtigsten Region Europa, Naher Osten & Afrika nach sechs Monaten organisch um 8,2 Prozent auf gut 573 Millionen zu. In Nordamerika kletterten die Einnahmen um 8,1 Prozent während Straumann in Asien um 4,2 Prozent und in Lateinamerika gar zweistellig um 15,4 Prozent wuchs.