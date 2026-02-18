Auf Gewinnebene richtet Straumann selbst seine Prognose am operativen Kerngewinn (Core EBIT) aus, der um Posten wie etwa Abschreibungen aus Kaufpreisallokation, Wertminderungen, Restrukturierungskosten etc. bereinigt wird. Dieser stieg auf 655 Millionen und die entsprechende Marge lag zu konstanten Wechselkursen bei 26,5 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Kern-Gewinn von 478 Millionen übrig nach 502 Millionen im Jahr zuvor. Währungseffekte sowie weiterhin hohe Investitionen in Innovation und Wachstum seien für den Rückgang verantwortlich.