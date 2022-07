Von April bis Juni sei die Zahl um 970'000 gesunken, teilte der US-Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Im April hatte Netflix noch gewarnt, in dem Quartal würden wohl zwei Millionen Kunden verloren gehen. Das hatte Fragen zu den langfristigen Wachstumsaussichten aufgeworfen. Im laufenden Quartal vom Juli bis September werde man wohl eine Million neue Kunden hinzugewinnen, hiess es zudem. Analysten gingen bislang von 1,84 Millionen aus. Die Netflix-Aktie, die in diesem Jahr fast zwei Drittel an Wert eingebüsst hat, legte nachbörslich dennoch knapp zehn Prozent zu.

Zum abgelaufenen Quartal erklärte Netflix zudem, der Umsatz sei um neun Prozent auf 7,97 Milliarden Dollar gestiegen. Ohne den starken Dollar hätte das Plus 13 Prozent betragen, hiess es.

Nach Jahren rasanten Wachstums litt Netflix zuletzt darunter, dass Rivalen wie Walt Disney, Warner Bros Discovery und Apple stark in ihre eigenen Streaming-Dienste investierten.

(Reuters)