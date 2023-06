Der Streik findet am ersten Ferientag statt, an dem im Laufe des Tages fast 54'000 Passagiere auf insgesamt 394 Flügen erwartet werden. Die Reisenden werden gebeten, sich mit den Fluggesellschaften in Verbindung zu setzen, um die Auswirkungen auf ihren Flug zu erfahren. Die Flüge könnten verspätet, umgeleitet oder annulliert werden.