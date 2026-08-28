Die Namensänderung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten im Oval Office in Washington. Zwischen beiden Ländern schwelt ein Handelskonflikt, der zuletzt eskaliert war. Kanada hatte am Dienstag als Reaktion auf neue US-Strafzölle Vergeltungsmassnahmen im Wert von knapp 20 Milliarden US-Dollar angekündigt.
Am vergangenen Samstag waren US-Zölle von 50 Prozent auf kanadische Importe in Kraft getreten, nachdem Verhandlungen gescheitert waren. Das Büro des kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Der Lake Ontario ist einer der fünf Grossen Seen in Nordamerika und grenzt sowohl an die kanadische Provinz Ontario als auch an den US-Bundesstaat New York. Gemäss einem Abkommen aus dem Jahr 1909 liegen etwa 52 Prozent der Seeoberfläche auf kanadischem Staatsgebiet.
Es ist nicht das erste Mal, dass Trump ein geografisches Objekt umbenennt. Nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 hatte er den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» umbenannt.
Die Haltung der US-Bevölkerung zum nördlichen Nachbarn weicht von der Linie des Präsidenten ab. Rund 72 Prozent der US-Bürger haben einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos vom Mai zufolge ein positives Bild von Kanada. Dies ist ein höherer Wert als für jedes andere Land in der Erhebung, einschliesslich Deutschland und Mexiko. Der Anteil liegt zudem etwa doppelt so hoch wie Trumps eigene Beliebtheitswerte.
(Reuters)