Die Haltung ​der US-Bevölkerung zum nördlichen ⁠Nachbarn weicht von der Linie des Präsidenten ab. ​Rund 72 Prozent ⁠der US-Bürger haben einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos ‌vom Mai zufolge ein positives Bild von Kanada. Dies ist ein höherer Wert als für jedes andere Land ‌in der Erhebung, einschliesslich Deutschland und Mexiko. Der Anteil liegt ​zudem etwa doppelt so hoch wie Trumps eigene Beliebtheitswerte.