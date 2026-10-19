«Ein kleines Land für eine grosse Bank»

Vertreter von Parteien über das ganze politische Spektrum hinweg sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Hürden für eine Abschwächung des 90-Prozent-Vorschlages seien hoch. Im Nationalrat sind die Parteien ​links der ​Mitte stärker vertreten als im Ständerat, und die Parteien der Mitte ⁠und des bürgerlichen Lagers sind entweder gespalten oder neigen zu einer härteren Linie. «Meine ​persönliche Einschätzung ist, dass der Nationalrat ⁠bei 90 Prozent landen könnte», sagte der FDP-Abgeordnete Olivier Feller, der selbst eine Absicherung der Auslandseinheiten der UBS mit 100 Prozent hartem ‌Kernkapital befürwortet. «Wir sind ein kleines Land für eine grosse Bank.» Die Haltung seiner Partei stehe noch nicht fest.