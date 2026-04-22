Andrew Coombs, Analyst Citi:

Für ⁠Andrew Coombs bringen die Beschlüsse des Bundesrats kurzfristig positive Signale für Aktienrückkäufe, langfristig jedoch einen Wettbewerbsnachteil für die UBS: «Nachdem die Verordnung nun abgeschwächt wurde, rechnen wir damit, dass bei der Vorlage der Zahlen für ⁠das zweite Quartal 2026 weitere Aktienrückkäufe im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar angekündigt werden, wodurch sich der Gesamtbetrag für das Geschäftsjahr 2026 auf 4,5 Milliarden Dollar belaufen würde (...) Das Risiko besteht darin, dass sich die UBS kurzfristig möglicherweise dennoch für eine vorsichtigere ‌Vorgehensweise entscheidet, um die endgültigen Kapitalanforderungen zu erfüllen.» Die Sorge jedoch gelte der Unsicherheit, die die Gesetzgebung für das künftige Geschäftsmodell der UBS mit sich bringe. ‌Die strengeren Kapitalregeln erschwerten den Wettbewerb mit internationalen Rivalen und könnten die Bank zwingen, sich aus bestimmten Investmentbanking-Bereichen ​im Ausland zurückzuziehen.