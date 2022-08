Angesichts einer historische Hitzewelle im US-Bundesstaat Texas erhielt die Riot Blockchain rund 9,5 Millionen Dollar an Stromgutschriften, weil sie lokale Bitcoin-Schürfanlagen heruntergefuhr.

Die Gutschriften werden mit den Stromrechnungen des Unternehmens verrechnet und entsprechen einem Wert von etwa 439 Bitcoin. Die Zahl der im letzten Monat trotz Mining-Drosselung geschürften Bitcoin lag bei 318 und damit 28 Prozent unter dem Vormonatswert, wie der monatliche Produktions- und Betriebsbericht von Riot zeigte.

Schwere Stromkrise in Texas

Aus dem Bitcoin-Verkauf erzielt das börsennotierte Unternehmen im Juli einen Nettoerlös von etwa 5,6 Millionen Dollar. Es wurden 275 Digitalmünzen veräussert.

In Texas legten nahezu alle grossen Bitcoin-Miner ihre Anlagen still, als grosse Hitze den Bundesstaat Anfang Juli in eine schwere Stromkrise stürzte. Riot Blockchain verfügt über eine 750-Megawatt-Mininganlage und baut im Bundesstaat eine weitere mit einem Gigawatt Leistung.

Während die Energieklemme die Strompreise in die Höhe trieb und das Bitcoin-Mining unrentabel machte, konnten einige grosse Miner den zuvor zu einem niedrigeren Preis erworbenen Strom mit einem Aufschlag wieder an das Netz verkaufen.

Energiepreissteigerungen schmälern die Einnahmen von Schürfer

Niedrige Bitcoin-Preise und die durch den Ukraine-Krieg und die Hitzewellen verursachten Energiepreissteigerungen haben die Einnahmen der Schürfer in den letzten Monaten erheblich geschmälert. Grosse Miner verkaufen ihre geschürften Münzen, um den Cashflow aufrechtzuerhalten und die Expansion zu finanzieren, die sie während der letzten Rally geplant hatten.

Diese Miner konnten einen Teil der Verluste aufgrund der hohen Energiepreise und der Betriebsunterbrechungen abdecken und sogar einen Gewinn erzielen, der von ihrem Stromabnahmevertrag abhing, erklärte Analyst Gregory Lewis von BTIG.

Riot nimmt am Four-Confident-Peak-Programm des Stromversorgers Electric Reliability Council of Texas teil, bei dem die 750-Megawatt-Schürfanlage im texanischen Rockdale den Stromverbrauch drosselt, wenn das Unternehmen während der vier Sommermonate mit hohem Energiebedarf dazu aufgefordert wird.

(Bloomberg)