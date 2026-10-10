In den vergangenen Monaten schnellte ​der Absatz von Elektroautos in vielen europäischen Ländern nach oben. Dabei spielten die hohen Ölpreise und ‌staatliche Kaufanreize eine wichtige Rolle. Dazu kommt eine zunehmende Auswahl insbesondere bei kleineren Fahrzeugen. Der Verkauf von Autos zum Preis von weniger als 25'000 Euro dürfte sich ​im laufenden ​Jahr um das Siebenfache im Vergleich ⁠zu 2024 erhöhen, hiess es in der T&E-Studie. Zuletzt ​hatte Volkswagen den ⁠elektrischen Polo und drei Schwestermodelle in dieser Kategorie auf den Markt gebracht. Allerdings seien ‌weiter mehr Verbrennerfahrzeuge in dieser Preiskategorie verfügbar.